Ко Дню бездомных животных: впечатляющие преобразования "до – после"

Каждую третью субботу августа в мире отмечают Международный день бездомных животных. По этому случаю хотим показать вам вдохновленные примеры того, как сильно изменилась жизнь бывших бездомных.

За каждым из этих перевоплощений сложная история животного, которое пережило холод, голод, потери и скитания. Но любовь хозяев, уход и тепло творят чудеса.

Кстати Кот из приюта или улицы: что нужно знать прежде, чем заводить нового питомца

Бездомные животные: "до" и "после"

Собака Джокер был приманкой и жил на притравочных станциях. На него спускали других собак, которых обучали определенным командам. Его плохо кормили, и все его ребра были видны извне. Впрочем, после того, как он оказался дома, его не узнать.



Фото forestfae333 с BoredPanda

Эта кошка бродила по улицам Греции. У нее была шея в ранах, будто кто-то пытался ее перегрызть. Впрочем, уход дал свое.



Фото с Reddit

Тобби нашли на обочине: его задние лапы были неподвижны. Неизвестно, что именно с ним произошло: его выбросили после травмы, или его сбила машина. Новые хозяева приобрели ему специальный протез и теперь он – король дорог.



Фото wacha23 с BoredPanda

Когда Аполло попал в приют, у него была инфекция глаз и многочисленные раны. Сейчас он здоровый и счастливый мальчик.



Фото с Reddit

У Бака было истощение организма и лишайные пятна по всему телу. Лечение и забота изменили его до неузнаваемости.

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Фото swn96 с BoredPanda

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того, чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

У Реи была инфекция глаз, когда ее подобрали на улице. Через год она стала настоящей красавицей.



Фото HawkGuy1126 с BoredPanda

У этого голден-ретривера был цирроз печени. В приюте говорили, что он будет жить еще не более трех месяцев. Второе фото – празднование его годовщины в новом доме. Сейчас он здоровее всех.



Фото randomgurl1234 с BoredPanda

Когда этого малыша нашли, не было понятно, какого цвета у него глаза, ведь они полностью были покрыты грязью и гноем. Он вырос в белого роскошного кота с разными радужками глаз.



Фото Ilaria-condizionata с BoredPanda

День бездомных животных является поводом вспомнить о большом количестве животных с трагической судьбой, ведь эта проблема является очень распространенной во многих странах. И в большинстве стран животные на улицах страдают одинаково: имеют паразитов, инфекции, питаются мусором.

Например, когда нашли Милли, ее тело почти полностью было покрыто лишаем. Со временем ее удалось вылечить и на прежних ранах выросла здоровая шерсть.



Фото incub8r с BoredPanda

Напоследок отметим: животное из приюта или улицы станет вашим настоящим и преданным другом. Спасая одну жизнь, можно спасти весь мир!