За каждым из этих перевоплощений сложная история животного, которое пережило холод, голод, потери и скитания. Но любовь хозяев, уход и тепло творят чудеса.

Кстати Кот из приюта или улицы: что нужно знать прежде, чем заводить нового питомца

Бездомные животные: "до" и "после"

Собака Джокер был приманкой и жил на притравочных станциях. На него спускали других собак, которых обучали определенным командам. Его плохо кормили, и все его ребра были видны извне. Впрочем, после того, как он оказался дома, его не узнать.



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Эта кошка бродила по улицам Греции. У нее была шея в ранах, будто кто-то пытался ее перегрызть. Впрочем, уход дал свое.



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Тобби нашли на обочине: его задние лапы были неподвижны. Неизвестно, что именно с ним произошло: его выбросили после травмы, или его сбила машина. Новые хозяева приобрели ему специальный протез и теперь он – король дорог.



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Когда Аполло попал в приют, у него была инфекция глаз и многочисленные раны. Сейчас он здоровый и счастливый мальчик.



Фото с Reddit

У Бака было истощение организма и лишайные пятна по всему телу. Лечение и забота изменили его до неузнаваемости.

Важно 6 способов помочь бездомным животным прямо сейчас



Фото swn96 с BoredPanda

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того, чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

У Реи была инфекция глаз, когда ее подобрали на улице. Через год она стала настоящей красавицей.



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У этого голден-ретривера был цирроз печени. В приюте говорили, что он будет жить еще не более трех месяцев. Второе фото – празднование его годовщины в новом доме. Сейчас он здоровее всех.



Фото randomgurl1234 с BoredPanda

Когда этого малыша нашли, не было понятно, какого цвета у него глаза, ведь они полностью были покрыты грязью и гноем. Он вырос в белого роскошного кота с разными радужками глаз.



Фото Ilaria-condizionata с BoredPanda

День бездомных животных является поводом вспомнить о большом количестве животных с трагической судьбой, ведь эта проблема является очень распространенной во многих странах. И в большинстве стран животные на улицах страдают одинаково: имеют паразитов, инфекции, питаются мусором.

Например, когда нашли Милли, ее тело почти полностью было покрыто лишаем. Со временем ее удалось вылечить и на прежних ранах выросла здоровая шерсть.



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