В Книгу рекордов Украины попал кот: какое достижение четырехлапого

В Книгу рекордов Украины попал кот Микки из Житомира. Четвероногого признали, как наиболее социализированного.

Известно, что коту Микки 5,5 лет. Он имеет свой гардероб, коляску и страницу в соцсетях. Кроме того, вместе с владелицей ездит по магазинам, библиотекам и концертам.

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Четвероногий совсем не боится открытого пространства, шума и машин, а также с радостью идет на контакт с людьми.



Книга рекордов Украины / Фото инстаграм

Его хозяйка раньше дрессировкой не занималась. Однако когда увидела, что Микки коммуникабельный, решила попытаться социализировать кота.

Микки – звезда в Житомире. Его повсюду узнают и угощают вкусностями. По улицам города кота возят в коляске. За одну прогулку вместе с владелицей успевает посетить рынок, супермаркет и даже кафе.

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Кот Микки / Фото инстаграм

В социальной сети инстаграм на Микки подписано более 3 тысяч пользователей. Там хозяйка владелица выставляет разнообразные видео и фото с любимцем.