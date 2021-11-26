Известно, что коту Микки 5,5 лет. Он имеет свой гардероб, коляску и страницу в соцсетях. Кроме того, вместе с владелицей ездит по магазинам, библиотекам и концертам.
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Четвероногий совсем не боится открытого пространства, шума и машин, а также с радостью идет на контакт с людьми.
Книга рекордов Украины / Фото инстаграм
Его хозяйка раньше дрессировкой не занималась. Однако когда увидела, что Микки коммуникабельный, решила попытаться социализировать кота.
Микки – звезда в Житомире. Его повсюду узнают и угощают вкусностями. По улицам города кота возят в коляске. За одну прогулку вместе с владелицей успевает посетить рынок, супермаркет и даже кафе.
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Кот Микки / Фото инстаграм
В социальной сети инстаграм на Микки подписано более 3 тысяч пользователей. Там хозяйка владелица выставляет разнообразные видео и фото с любимцем.