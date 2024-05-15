Почти на 4 часа: какое существо на Земле может так долго задержать дыхание

Земля кишит огромным количеством животных, многие из которых остаются скрытыми под поверхностью океана. На протяжении бесчисленных тысячелетий мировой океан служил средой обитания для одних из самых удивительных и интересных существ на Земле, некоторые из которых обладают удивительной способностью задерживать дыхание на длительное время.

Во время 5-летнего исследования ученые обнаружили, что животное-рекордсмен по задержке дыхания живет в океане. Клюворыл Кювье, вид морских млекопитающих из семейства клюворылых китов, оказался способным задерживать дыхание на удивительные 3 часа 42 минуты.

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Клюворыл Кювье может задержать дыхание почти на 4 часа

В ходе открытия ученые наблюдали за животным, способным задерживать дыхание на 4 часа. Этот выдающийся подвиг превосходит мировой рекорд задержки дыхания, который составляет 24 минуты 37 секунд. Исследование также показало, что средняя продолжительность погружения клюворылых китов составляет 59 минут, и лишь 5% особей находятся под водой более 1 часа 17,7 минуты.

Исследователи отмечают, что в океане есть и другие животные, которые способны задерживать дыхание на дольше, чем в среднем клюворылы Кювье. Например, предыдущие исследования показали, что кашалоты способны проводить под водой почти полтора часа, прежде чем им понадобится подняться на поверхность, чтобы подышать.



Клюворыл Кювье / Фото BluePlanetArchive, Whale Watch Azores

Кроме китообразных, рекордсменами считаются морские слоны, способны задерживать дыхание во время ныряний на срок до двух часов.

Как животным удается не дышать длительное время?

Доктор Майкл Беренбринк обнаружил, что морские млекопитающие обладают уникальной способностью задерживать дыхание на длительное время благодаря наличию в их мышцах белка под названием миоглобин. Этот белок эффективно сохраняет кислород и облегчает его подачу к мышечным клеткам, что позволяет этим животным процветать в водной среде.

У людей также есть миоглобин, однако в гораздо меньших количествах – слишком большое количество белков, расположенных близко друг к другу, могут слипнуться и вызвать заболевания,

– подчеркивает он.

В 2013 году ученые выяснили, почему этого не происходит у морских млекопитающих. В частности, их миоглобин заряжен положительно, что защищает животных – белки отталкиваются друг от друга и не слипаются.

Но ученые считают, что миоглобин может быть лишь маленьким кусочком головоломки, когда дело доходит до понимания клюворылых Кювье. Исследователи подозревают, что эти животные имеют низкую скорость метаболизма, что позволяет им более эффективно сохранять кислород. Также они эволюционировали, чтобы лучше переносить лактат, который накапливается в их мышцах, когда они переходят на анаэробный метаболизм.