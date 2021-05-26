Борец за чистоту: кошка Алиса научилась мыть пол и убирает за владельцами

Киса Алиса породы чаузи – титулованная чемпионка многих выставок. Впрочем, славу в сети она получила благодаря неординарному умению: Алиса моет пол.

Алисе уже два года, она живет в России и у нее необычное не только поведение, а и происхождение. Ее папа 22-килограммовый камышовый кот, а мама – абиссинская кошка.

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Алиса, которая моет пол

Алиса у своих хозяев не одна: ее владельцы разводят породу чаузи, поэтому котят в доме предостаточно. Киса о них умело заботится, умывает и делает все, что делают обычные котомамы, и даже больше. Алиса моет за ними пол.

О специфических умениях своей кошки владельцы начали рассказывать в инстаграме. В дальнейшем история оказалась в СМИ и Алиса – борец за чистоту – стала гостьей многих шоу.

А началась история с ремонта: однажды киса увидела беспорядок и решила убрать его.

Когда-то давно она с жадностью наблюдала за тем, как убираются в доме. Однажды, когда у нас шел ремонт и было грязно, кошка взяла тряпку и начала мыть,

– рассказала хозяйка.

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Киса берет тряпку и просто натирает пол, проходя полосу за полосой. Иногда она делает это демонстративно перед своими котятами: владельцы шутят, что и их она хочет научить этому умению.

Во время уборки киса издает звуки, похожие на ворчание, как бы вычитывая хозяев за грязь в квартире. Тряпка в ее лапах будет до тех пор, пока она полностью не отчистит пол. Ну или пока хозяева не заберут тряпку и не продолжат наводить порядок.

Если у нее забрать тряпку и скрыть ее, сообразительная киса находит аналог – носки или другую одежду.

Нам так неудобно, что кошка моей пол. Мы, конечно, часто убираем, но не так часто, как ей бы хотелось. Тряпку она приносит из ванной комнаты. Если не дать тряпку, то она может взять чью-то футболку или носок,

– добавила женщина.

Потомок камышового кота

Родословная у Алисы необычная – ее папа камышовый кот, а мама – абиссинская кошечка. По словам владелицы кошки, несмотря на строгого предка, Алиса – очень мягкая и домашняя кошка, которая отличается внимательностью и наблюдательностью.

Камышовый кот – вид диких хищных млекопитающих семейства кошачьих. Внешне он похож на обычных домашних питомцев, однако он примерно вдвое больше обычной кошки.

И сама Алиса, и ее дети участвуют в выставках и конкурсах. В арсенале кошачьей семьи немало кубков и наград.