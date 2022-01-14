Кинулась обнимать и играть: видео встречи медведицы и мужчины, который ее спас

Медведица, которую назвали Соня, потеряла маму совсем маленькой. После этого она оказалась в центре для осиротевших диких животных, где за ней ухаживал работник Джонатан. Его заботу животное не забыло, даже когда мужчина сменил работу.

Когда через несколько лет Джонатан решил навестить Соню, оказалось, что она его не забыла.

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Медведица сразу узнала мужчину. Когда она услышала его голос, сразу же бросилась обнимать. Кроме того, позволила ему погладить себя по животу, что считается самым высоким знаком доверия со стороны дикого животного.

Вместе с мужчиной, который о ней заботился, Соня захотела поиграть в известную для них игру. Джонатан тащил медведицу за передние лапы, а та перекатывалась на спине.

Соня осталась в центре для осиротевших животных, ведь не приспособлена к жизни в дикой природе и не сможет самостоятельно добывать пищу или взаимодействовать с другими животными. Именно поэтому такая встреча очень ценна для медведицы.

Смотрите видео встречи медведицы и работником центра:

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