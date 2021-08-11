В киевском метро убежал кот: как это произошло и кто его ловит

Команда Kyiv Animal Rescue Group 3 дня подряд пытается поймать кота. Домашний любимец выскочил из переноски на станции "Контрактовая площадь".

Об инциденте сообщила заместитель начальника "Киевского метрополитена" Наталья Макогон. Вероятно, котик сбежал, потому что переносная клетка была плохо закрыта.

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Пока вы смотрите сны, мы с великолепной командой Kyiv Animal Rescue Group пытаемся поймать котенка в глубине подземки, – рассказывает представитель метрополитена.



Кота пытаются поймать / Фото Натальи Макогон

Животное ужасно испугалась. 2 дня кот вовсе не появлялся, его не могли найти на станции. А на 3-й день котик пришел.

Однако домашний любимец очень пуглив и не идет в руки. Поймать его пока не удалось. Животное до сих пор бегает по станции.



Кот испугался и не идет в руки / Фото Натальи Макогон

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца.

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Владелица кота волнуется и верит, что его удастся поймать. Для этого в техническом помещении станции установили специальную кошачью ловушку. Волонтеры и работники метрополитена надеются, что котик проголодается и попадет туда.