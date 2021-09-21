Более сотни кошек смогли найти новый дом. Некоторые люди брали даже по 2 любимца сразу.

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Организатором мероприятия стал Благотворительный фонд поддержки бездомных животных имени Ирины Таций.

В целом выставку посетили более 3000 человек, из них более 600 детей, – рассказывают в фонде.

У животных есть документы

Котики, которых передали новым владельцам, все привиты и имеют соответствующие документы. Также киевлянам напоминают, что животных нужно зарегистрировать в информационной системе Реестр домашних животных .

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Киевляне забрали 133 беспородных кота на выставке / Фото организаторов выставки

Выбирают рыжих и не только

Оказалось, что киевлянам больше нравятся рыжие, полосатые и трехцветные котики. Обычно пушистых любят больше, но на этой выставке предпочитали гладкошерстных кошек.

Конечно, многие хотят взять котенка. Но имеют шанс и взрослые кошки. На выставке нашел свой дом котик, который 4 года прожил в клетке в приюте. В фонде рассказывают о случае, когда усыновили 12-летнего персидского кота.

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