В Киеве строят Центр защиты животных: что предусмотрено в проекте

В Дарницком районе Киева продолжается строительство муниципального Центра защиты животных. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Из бюджета города в 2021 году на строительно-монтажные работы предусмотрено 27,5 миллиона гривен. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

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Кроме того, отметил, что три этажа ветеринарной клиники и первый этаж карантинного блока планируют завершить уже к концу 2021 года.

Муниципальный центр очень нужен в Киеве. Столица – центр Украины, и мы должны быть образцом гуманного обращения с животными. В современной клинике получить комплексную помощь смогут как бездомные, так и собственнические животные,

– сообщил Алексей Кулеба.

"Важно, чтобы строительство не останавливалось. Город сделает все возможное, чтобы финансирование на следующий год, а это ориентировочно 35 миллионов гривен, было выделено из бюджета столицы вовремя", – добавил Алексей Кулеба.

Смотрите фото: как идет строительство

Что известно о проекте

В муниципальном Центре защиты животных предусмотрено строительство 4-х этажной ветклиники с новейшим оборудованием и лабораториями. Там одновременно смогут получить помощь 55 кошек и 108 собак.

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При больнице будет действовать карантинный блок на три этажа для временного содержания домашних животных. Площадь помещений позволяет одновременно разместить до 100 кошек и собак.

Планируется также создание центра адопции для бездомных животных и отдельных приютов для кошек и собак. А значительная территория центра позволит обустроить просторные вольеры для более чем полтысячи бездомных собак.

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Смотрите видео со строительства Центра защиты животных: