Захотелось приключений и экстрима: в Киеве из-под капота машины достали змею

Из-под капотов автомобилей постоянно вытаскивают каких-то животных, обычно это котики. Но на этот раз в Киеве в автомобиле спряталось необычное, и, казалось бы, очень опасное существо. Речь идет о змее.

Ею оказалась молочная змея Кэмпбела из семейства ужевых. Как она там оказалась пока неизвестно, возможно, ей просто захотелось приключений.

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В Киеве из-под капота машины достали змею

Откуда взялась эта змея и как появилась под капотом машины – не знают.

Скорее всего однообразная жизнь в аквариуме Молочной надоела, захотелось приключений и экстрима,

– написали в Kyiv Animal Rescue Group.

После того как змею вытащили из-под капота, животное транспортировали во временный дом на время поиска хозяина.

Как это было: смотрите видео

Отметим, что Молочная змея Кэмпбелла была признана неядовитым видом. Эта змея известна под другими названиями, такими как "молочная змея Пуэбла" и "поперечнополосатая королевская змея" благодаря своей характерной полосатой окраске.

Вид обитает преимущественно в горных районах центральной Мексики, частности в штатах Пуэбла, Морелос и Оахака. Длина такого животного - 70 – 120 сантиметров.

Напомним, 22 марта россияне цинично нанесли массированный ракетный удар по Украине, в частности, по Хмельницкой области. Спасатели прилагали максимум усилий, чтобы оказать помощь каждому, говорится и о животных. Так, удалось извлечь из-под завалов маленького домашнего кролика.