Керамическая коза, заслуживающая внимания, имеет увлекательную предысторию. Она появилась из рук принца Уэльского Чарльза, когда он был студентом Кембриджского университета в конце 1960-х годов.

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Керамическую статуэтку козы продали на аукционе за 14 тысяч долларов

Рэймонд Паттен получил драгоценный подарок от своей двоюродной тети, которая работала поваром у президента Квинс-колледжа в Кембридже. Она лично знала принца Чарльза и гордилась тем, что он учился в том же университете, где она работала.

Я считаю, что она лично знала будущего короля. Я дорожил козой всю свою жизнь,

– сказал господин Паттен.



Керамическая коза имеет размер примерно 8 сантиметров в высоту и 9 сантиметров в длину / Фото hansonsauctioneers.co.uk

Стремясь передать свою историческую ценность, Рэймонд Паттен недавно решил выставить козу на аукцион через Hansons Auctioneers в Стаффордшире. Пенсионер принял решение расстаться с козой в надежде найти нового владельца, который бы по-настоящему ценил ее историческую ценность на долгие годы.

Как выглядит уникальная коза?

Керамическая коза размером около 8 сантиметров в высоту и 9 сантиметров в длину. Уникальное изделие украшено эмалью и имеет сложные желтые, розовые и коричневые прожилки.

Считается, что принц Чарльз изготовил эту козу в период между 1967 и 1969 годами, вероятно, вдохновленный талисманом Королевского полка Уэльса.



Козу продали на аукционе за 14 тысяч долларов / Фото hansonsauctioneers.co.uk

Историческое откровение подтвердило, что принц Чарльз носил форму своего полка, когда стал принцем Уэльским в 1969 году. Аутентичность керамической козы, связанной с этим событием, была подтверждена свидетельством под присягой, подписанным Рэймондом Паттеном, который засвидетельствовал, что именно принц Чарльз создал этот объект.

Общая сумма, которую заплатил частный американский покупатель, составила 14 562 доллара (584 546 гривен).

К слову, в британском графстве Ратленд в апреле открыли двухметровую статую королевы Елизаветы II, которая считается первым постоянным памятником покойной королеве. Статуя изображает ее в окружении трех собак породы корги, ее любимых домашних любимцев. Один из королевских пушистиков – это собака украинки Антонины Кириленко.