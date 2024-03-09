Сотни кенгуру захватили гольф-клуб: впечатляющее видео из Мельбурна
Источник:Golf Monthly
В Австралии гольфисту удалось снять невероятное видео. Мужчина снял сотни кенгуру, которые перебегают поле, принадлежащее клубу для гольфа в Мельбурне.
Животные на полях не является необычным явлением, однако их количество действительно поражает. Вряд ли гольфисту удалось бы нормально поиграть в таких условиях.
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Нашествие сумчатых
На этой неделе Heritage Golf & Country Club в Мельбурне наблюдал впечатляющую картину. Стадо кенгуру внезапно ворвалось на территорию гольф-клуба, в результате чего гольфистам пришлось прервать игру, пока сотни животных пересекали поле.
К счастью для всех пользователей сети, один из участников игры вовремя вытащил камеру и начал снимать это действо. Он отметил, что кенгуру ранее проникали на территорию клуба, однако в таком количестве – впервые.
После того, как стадо исчезло с горизонта гольфисты могли спокойно продолжать игру. Как пояснили в гольф-клубе, кенгуру только оставляют следы и не наносят никаких существенных повреждений полям.
Стадо кенгуру бежит через поле для гольфа: впечатляющее видео
Премия за танец кенгуру
- Австралийский ученый из Канберры, по имени Велитон Менарио Коста получил премию в конкурсе "Станцуй свою диссертацию". Ее вручают за объяснение сложных исследований широкой общественности с помощью танца, музыки и юмора
- Менарио интерпретировал поведение кенгуру в четырехминутном танцевальном ролике. Там присутствовало все – тверк, дрэг-квин, балерины, индийская танцовщица и куча друзей ученого.
- Посмотреть это необычное "научное видео" вы можете по ссылке.