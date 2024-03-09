Животные на полях не является необычным явлением, однако их количество действительно поражает. Вряд ли гольфисту удалось бы нормально поиграть в таких условиях.

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Нашествие сумчатых

На этой неделе Heritage Golf & Country Club в Мельбурне наблюдал впечатляющую картину. Стадо кенгуру внезапно ворвалось на территорию гольф-клуба, в результате чего гольфистам пришлось прервать игру, пока сотни животных пересекали поле.

К счастью для всех пользователей сети, один из участников игры вовремя вытащил камеру и начал снимать это действо. Он отметил, что кенгуру ранее проникали на территорию клуба, однако в таком количестве – впервые.

После того, как стадо исчезло с горизонта гольфисты могли спокойно продолжать игру. Как пояснили в гольф-клубе, кенгуру только оставляют следы и не наносят никаких существенных повреждений полям.

Стадо кенгуру бежит через поле для гольфа: впечатляющее видео

Премия за танец кенгуру