Впервые сняли самые интимные моменты жизни китов: заглянули в "спальню" и "туалет"

Несмотря на ограниченность знаний о жизни морских млекопитающих, исследователи постоянно расширяют свое понимание этих величественных существ. Так, ученые сняли на видео, как карликовые синие киты ищут пару в океане и опорожняют свой кишечник.

Это первый случай в истории, когда такое поведение было задокументировано. Удивительные кадры были сняты в водах Тимора-Лешти.

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Карликового синего кита сняли за опорожнением кишечника

В рамках революционного научного достижения исследователи сняли на видео карликовых синих китов, которые занимаются интимным поведением, что никогда раньше не видели. На беспрецедентных видеокадрах видно, как киты активно ищут себе пару в безграничном океане и опорожняют кишечник.

Уникальные кадры, по сути, стали апогеем десятилетнего проекта гражданской науки в регионе,

– говорят авторы исследования.

Карликовые синие киты (Balaenoptera musculus brevicauda) – тропический подвид синих китов. Представители этого вида длиной примерно на 10 метров меньше крупнейших животных в мире, в то же время они все еще являются одними из крупнейших существ планеты, достигая в длину около 124 метров.

Их привлекает эта часть мира, потому что они совершают ежегодную миграцию между южной Австралией и морем Банда, совершая веселое путешествие длиной 5000 километров через воды Тимора-Лешти.

Два взрослых карликовых кита занимаются интимным ухаживанием: смотрите видео

Несмотря на огромные размеры карликовых синих китов, науке относительно мало известно об их репродуктивном поведении, а также поведении во время отела, что делает любое наблюдение важным.

По словам руководителя исследования, морского эколога из университета Чарльза Дарвина Карен Эдивейн, воды Тимора-Лешти представляют научный интерес, ведь именно здесь ученым удалось наблюдать за новорожденными китами, самками, кормящими, а также "влюбленными" парочками, находящихся в процессе ухаживания.

Что ученые зафиксировали?

В результате ученым удалось узнать больше о самом большом и одном из самых сокровенных животных в океане. Исследователям удалось зафиксировать кадры брачного ухаживания. Но даже это еще не все. С помощью дрона ученым также удалось запечатлеть один из биологических процессов гигантов – опорожнение кишечника.

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Видео опорожнения кишечника может показаться не столь увлекательным, однако ученые говорят, что это не так – во-первых, оно позволяет лучше понять биологию китов, а, во-вторых, доказывает, что карликовые синие киты питаются в водах Тимора-Лешти.