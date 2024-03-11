Осталось всего 10 особей: какое животное на Земле может исчезнуть быстрее всех

Для морских млекопитающих угроза полного исчезновения становится слишком реальной, но есть один вид, который занимает первое место в списке близких к тому, чтобы навсегда исчезнуть. Речь идет о таком китообразном млекопитающем как калифорнийская морская свинья.

По оценкам ученых, их осталось всего 10 особей. Что же привело к тому, что этот вид оказался на грани полного исчезновения, и как это предотвратить, – читайте ниже в материале!

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Калифорнийская морская свинья оказалась на грани вымирания

Phocoena sinus – это вид самых маленьких китообразных млекопитающих. Длина этих морских животных колеблется в диапазоне от 1,2 до 1,5 метра, а вес составляет от 30 до 55 килограммов.

Калифорнийские морские свиньи, известны своими небольшими размерами по сравнению с другими китообразными, такими как киты и дельфины, имеют наименьший ареал обитания среди всех видов китообразных на Земле. Эти морские свиньи обитают исключительно в северной части Калифорнийского залива, и исследователи считают, что деятельность человека привела к сокращению их популяции.

Среди многих угроз для жизни морских млекопитающих, которые созданы человеком, можно выделить:

разрушение среды обитания,

загрязнение окружающей среды,

столкновения с кораблями.

Но им также угрожает вылов рыбы в Калифорнийском заливе с использованием жаберных сетей, ведь эти животные могут попасть в сети и утонуть.

Этот вид оказался на грани полного исчезновения / Фото Википедия

Еще одной из причин сокращения численности калифорнийских морских свиней является незаконный вылов еще одного вида, который находится под угрозой исчезновения, – рыбы под названием тотоаба. Иногда первые также становятся жертвами такого вылова рыбы.

Этот вид может полностью исчезнуть

Из-за того, что на Земле осталось всего 10 особей калифорнийских морских свиней, еще в августе 2023 года Международная комиссия по промыслу китов (IWC) выпустила первое в истории предупреждение о том, что этот вид может скоро полностью исчезнуть. Оказалось, что за почти 30 лет численность вида сократилась на 560 особей.

Калифорнийская морская свинья страдает от жаберных сеток / Фото Flip Nicklin

В IWC считают, что эти морские млекопитающие неизбежно исчезнут, если все жаберные сети не будут заменены на альтернативные способы вылова рыбы. Попытки прекратить использование жаберных сетей привели к тому, что правительство Мексики ввело на них полный запрет, хотя незаконное использование этих средств продолжается.

В IWC предполагают, что морских млекопитающих еще можно спасти, и популяция может восстановиться, если все меры по их защите будут на 100% эффективными.