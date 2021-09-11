Какие методы дрессировки опасны для собак: ученые провели исследования

11 сентября 2021 , 18:04
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Источник:

Phys.org

Если собак обучают, используя отрицательные стимулы, то есть наказание, это может повлиять на повышение ее состояния стресса. О соответствующих результатах исследования сообщили португальские ученые.

Для получения выводов ученые наблюдали за поведением 92 собак-компаньонов, которые постоянно живут рядом с человеком и не выполняют рабочих функций, с 7 школ дрессировки в Португалии.

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В этих заведениях использовали такие типы воспитания, как: отрицательный, поощрение, а также смешанный (сочетание поощрений и наказаний).

Все тренировки снимали на видео, а также проверяли образцы слюны на содержание гормона кортизола, связанного со стрессом. Если собаку обучали, используя агрессивные и смешанные методы, после тренировки животные демонстрировали повышение уровня кортизола. По сравнению с собаками, которых дрессировали с поощрением.


Тренировка собак / Фото Shutterstock

"Это первое крупномасштабное исследование собак-компаньонов в реальных условиях дрессировки с использованием методов, которые обычно применяются в школах для собак. Результаты показывают, что использование методов агрессивной дрессировки, особенно в больших количествах, следует избегать из-за их негативного влияния на благосостояние собак", — отмечают авторы исследования.

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Автор: Марія Лелека