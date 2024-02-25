Не делайте этого со своими питомцами: какие вещи ужасно не любят коты

Коты - одни из самых загадочных животных на планете. Ученые всего мира изучают их привычки и пытаются понять, что может означать то или иное поведение, звуки и как это все сказывается на здоровье животного.

Что коты сильно не любят из того, что делают их хозяева, – читайте далее в материале!

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Какие вещи не любят коты?

Коты не любят одиночество

Вопреки распространенному мнению, коты не любят чувствовать себя в одиночестве. Вы можете их оставить на некоторое время одних, но они так же стремятся к вниманию, общению и любви, как любой пушистый друг человека.

Если кота надолго оставить одного, он начнет переживать, у него разовьется тревога и даже депрессия.

Кошки ненавидят грязные туалетные лотки

Пользоваться грязным туалетом в общественном месте или дома – неприятно, правда? Так вот коты чувствуют то же самое в отношении грязных туалетных лотков.

Если вы любите своего питомца, то старайтесь чистить лоток ежедневно. И регулярно меняйте сам наполнитель.

Кошки не любят испорченную еду

Вам не понравится ковыряться в тарелке с испорченной едой, и в этом кот от вас ничем не отличается. Сырая, испорченная, размокшая, засохшая еда имеет не только неприятный вкус, но и грозит проблемами со здоровьем питомца. Например, бактериями сальмонеллы или стафилококка.

Кошки не любят испорченную пищу / Фото Unsplash

Проверяйте срок годности сухого и влажного корма, убирайте еду, которую кот не съел, если она относится к тем, что быстро портится.

Кошки ненавидят неприятные лекарства

Когда вы чувствуете себя плохо, то последнее, чего вам хочется – это выпить какое-то противное на вкус лекарство. Коты лекарства тоже не любят, поэтому их выплевывают, выходят пеной и выкручиваются из рук.

Если вашему питомцу нужны лекарства, то постарайтесь сделать этот опыт для него менее стрессовым. Приучите кота чувствовать себя комфортно, когда кто-то трогает морду и рот руками. Свяжите прием лекарств с чем-то положительным – дайте награду в виде лакомства.

Кошки не любят слишком агрессивные ласки

Если у вас есть кот, то вы знаете, что есть только определенные области, которые вы можете гладить. Если вы погладите не ту часть, он будет шипеть, царапаться или кусаться. Кошки могут быть чрезвычайно чувствительными к тактильным раздражителям, поэтому гладить их нужно аккуратно.

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Стоит отметить, что коты признают поглаживание и почесывание областей вокруг головы и шеи, а вот в области спины – не очень.

Кошки ненавидят громкие звуки

Гроза, ссоры, фейерверки – такие звуки могут серьезно напугать вашу кошку. А хронический стресс от громких звуков может вызвать ряд проблем с поведением и здоровьем, включая агрессию, пугливость, депрессию, выпадение шерсти, отсутствие аппетита и чрезмерный уход за собой.