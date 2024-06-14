Бросают вызов законам природы: 3 животных-рекордсмена, которые живут невероятно долго

Некоторые животные могут жить десятками лет, как человек, а некоторые даже столетиями, замедлив процесс старения. Такие долгожители являются чудом природы, которые открывают нам новые горизонты в понимании жизни.

В частности, существует по меньшей мере 3 животные-долгожителя нашей планеты. Какие именно – узнайте ниже в материале!

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3 животные-рекордсмены, которые живут невероятно долго

Морские крокодилы: более 120 лет

Морские крокодилы (Crocodylus porosus) могут прожить более 70 лет, если достигнут половозрелого возраста. Хотя данные о максимальной продолжительности их жизни ограничены, исторические записи указывают на то, что некоторые крокодилы превышали 120 лет. Для полного понимания долголетия этих существ необходимы дальнейшие исследования.

Считается, что Касио – самому большому крокодилу в мире, содержащемуся в неволе - около 120 лет. Он был выловлен в 1984 году на скотоводческом ранчо на юго-западе Австралии, и с тех пор содержится в крокодильем парке Маринленд на острове Грин.



Морские крокодилы являются долгожителями / Фото Unsplash

Во время недавней находки, высоченная фигура высотой 16 футов 10 дюймов (5,13 метра), по оценкам ведущих экспертов, имела возраст от 30 до 80 лет. По оценкам экспертов, по состоянию на 2023 год этому человеку, известному как Кассио, будет примерно 120 лет. Ученые отмечают, что Кассио все еще продолжает расти, предлагая ценную информацию о долголетии.

Удивительным открытием также стал морской крокодил-долгожитель, по имени Мистер Фреши, который, по оценкам, прожил от 120 до 140 лет. Крокодил был пойман в Северном Квинсленде Стивом Ирвином и его отцом в 1970 году, а затем перевезен в Австралийский зоопарк, где он прожил 40 лет до своей смерти в 2010 году. Эксперты считают, что на момент поимки мистеру Фреши было около 100 лет.

Сейшельская гигантская черепаха: более 190 лет

Джонатан, 190-летняя сейшельская гигантская черепаха, обитающая на острове Святой Елены в Атлантическом океане с 1882 года, является прекрасным примером долголетия. Известные своей долгой продолжительностью жизни, такие черепахи, как Джонатан, продолжают очаровывать зрителей своим неизменным присутствием.

Ее возраст оценивается примерно, но на фотографии, сделанной между 1882 и 1886 годами, она уже была полностью зрелым экземпляром, то есть имела не менее 50 лет.



Сейшельская гигантская черепаха Джонатан / Фото Guinness World Records

В январе 2022 года Книга рекордов Гиннеса признала Джонатана самой старой черепахой на Земле. Ветеринар Джо Холлинз описал ее как местную икону и символ устойчивости перед изменениями.

Эти большие черепахи могут жить так долго по нескольким причинам. Сначала, они растут медленно и требуют много времени, чтобы стать взрослыми и начать размножение. И самое важное, они обладают способностью быстро восстанавливать поврежденные клетки в своем теле, что помогает им оставаться здоровыми и активными в течение многих лет.

Гренландский кит: потенциально более 200 лет

Гренландские киты (Balaena mysticetus) являются млекопитающими-долгожителями, причем некоторые особи живут в комфортных условиях более 100 лет и, возможно, даже более 200 лет. Эта информация, предоставленная NOAA, проливает свет на неизвестную ранее продолжительность жизни этих арктических и субарктических китов. Каменные наконечники гарпунов, найденные у пойманных особей, служат доказательством их удивительного долголетия.



Гренландские киты тоже долгожители / Фото Unsplash

Ученые обнаружили мутации в гене ERCC1 у китов. Этот ген играет решающую роль в восстановлении поврежденной ДНК и потенциально помогает защитить китов от рака, который является основной причиной смертности. Кроме того, дублирование другого гена, PCNA, который отвечает за рост и репарацию клеток, может замедлить процесс старения у китов.

К слову, изучение этих китов-долгожителей может подсказать о том, как продлить человеческую жизнь.