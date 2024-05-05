"Никогда такого не видела": как живет собака с 5 лапами и 9 пальцами – шокирующие фото

В американском городе Кеноша родился щенок Белла с редким врожденным пороком. У нее 5 лап и 9 пальцев, гораздо больше, чем у обычных собак.

Специалисты сначала рассматривали возможность операции, в том числе и ампутации конечности, но впоследствии от этого решения отказались.

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Собака с 5 лапами и 9 пальцами

Благодаря рентгеновским снимкам было обнаружено, что у Беллы также нестандартное строение клыков, лишние кости, в частности бедренная, две большеберцовые и две малоберцовые.

Такая патология называется димелия и заключается в дублировании определенных костей. Они называют Беллу "настоящим единорогом как телом, так и духом" из-за ее редкой анатомической особенности, а также утверждают, что это первый задокументированный случай димелии именно у собаки,

– говорят ветеринары.



У Беллы 5 лап и 9 пальцев / Фото Wisconsin Humane Society



Рентген Беллы / Фото Wisconsin Humane Society

История Беллы стремительно распространилась в интернете и привлекла внимание многих людей. Пользователи сети пожелали пушистику как можно быстрее найти хороший дом.

Ведущий ветеринар Нэнси Вайс призналась, что "никогда раньше не видела ничего подобного". Женщина была настолько обескуражена состоянием Беллы, что вызвала для консультации хирургическую бригаду.



Белла / Фото Wisconsin Humane Society

Специалисты сначала рассматривали возможность операции, в том числе и ампутации конечности, но впоследствии от этого решения отказались, поскольку Белла чувствует себя хорошо и может свободно передвигаться. Хотя дополнительные кости несколько ограничивают подвижность собаки, она очень любит гулять и бегать на игровой площадке.