Детенышу была всего неделя, когда волонтеры вывезли его. Руководитель приюта, который занимается этим детенышем, назвал его выживание ни чем иным, как чудом.

Читайте также Тиса покорена: из Румынии в Украину вернулся "кабан-уклонист" из Румынии

Как живет дикая куница Гризли, спасенная с Востока?

В своем заявлении Савелий, руководитель приюта "Пегас", сообщил, что куницу нашли брошенной в окопе, на момент спасения она была без меха. Он подчеркнул, что дикие животные, такие как куницы, нелегко приспосабливаются к человеческому уходу и кормлению, что существенно влияет на их выживание. Из каждых трех спасенных обычно выживает только один.

В приюте ей понадобилась помощь персонала, чтобы питаться, поскольку попытки есть самостоятельно были неудачными.

Она даже спала со мной. Длительное время, примерно месяца, мы занимались исключительно ею. Через каждый час или два, как маленького ребенка, приходилось кормить,

– вспоминает волонтер.

Сразу по прибытии в приют молодому детенышу дали имя. Сначала куница имела особую привычку – грызть соску своей поилки. Такое поведение заставило смотрителя Савелия ласково назвать животное "Гризли".

Сначала маленькую Гризли не удалось поселить вместе с другими животными. Директор приюта отметил, что проблема заключалась в одиночной природе куниц, которые обычно не живут в группах. В результате она сначала жила в доме директора приюта, а впоследствии для нее построили отдельный вольер.

Как Гризли приспосабливалась к жизни в приюте: смотрите видео

4-месячная куница в приюте процветает на тщательно подобранном рационе, имитирующем ее естественные источники пищи. Гризли, как ее назвали, любит разнообразную пищу, в частности кур, рыбу и ягоды.

Стремясь развить ее охотничьи навыки, сотрудники приюта не дают ей пищу напрямую. Вместо этого они стратегически развешивают пищу, чтобы поощрить ее прилагать усилия для ее получения, развивая ее инстинктивное охотничье поведение.

В следующем году весной планируют выпустить Гризли на волю.