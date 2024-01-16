Это касается как покупных кормов, так и еды, приготовленной самостоятельно. Перед подачей рациона необходимо совершить только одно действие, которое удовлетворит вашего котика.
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Можно ли кормить кошек только влажным кормом?
Каждый владелец самостоятельно выбирает тип кормления для своего любимца. У сухих кормов и консервов есть свои достоинства и недостатки. Кошку можно кормить как первым, так и вторым способом по отдельности, так и в виде смешанного типа, но не в одно кормление.
Влажные корма для кошек предпочтительны тем, что содержат большее количество влаги. Это критически важно для животных, подверженных мочекаменным болезням. Кошкам очень нравится вкус консервов и мягкая текстура.
Мягкий влажный рацион – отличный вариант питания для котят и пожилых кошек. У котят он используется как переходный вариант между грудным вскармливанием и сухим кормом. У пожилых – позволяет есть с удовольствием, даже если состояние зубов плохое или частично потеряно.
Как правильно кормить кошек влажным кормом?
По рекомендациям ветврачей, коты и кошки предпочитают корм комнатной температуры, поэтому влажный нужно разогревать, но на водяной бане, а не в микроволновке.
Это связано с начальным природным аспектом: кошка является хищником и ее добыча имеет температуру тела 37 – 39 градусов.
Если же вы готовите еду самостоятельно, то также давайте ее животному теплым, без костей и с минимальным содержанием соли.
Как кормить кота влажным кормом / Фото Unsplash
Помните, что порции должны быть маленькими и питомцу необходим доступ к свежей воде.
После еды миску обязательно нужно вымыть, чтобы не осталось даже следа влажного корма, который быстро портится и становится источником размножения болезнетворных бактерий.
Кроме того, не следует давать одновременно сухой и влажный корм, лучше чередовать их. Это не только безопасно, но и разнообразит меню вашего любимца.
Как научить своего кота отзываться по имени?
У каждого опекуна кота хотя бы раз в жизни возникал вопрос – знает ли пушист свое имя. Если так, тогда почему частенько игнорирует обращение?
Ученые склоняются к мнению, что коты могут распознать свое имя, но не всегда выбирают откликнуться. Почему так происходит – читайте по ссылке !