При защите от блох и клещей: какие 5 ошибок делает почти каждый владелец домашних животных

Эксперты отмечают важность защиты домашних животных от блох и клещей. Хотя эти паразиты могут быть незаметными сейчас, очень важно не забывать о профилактических мерах.

Эти надоедливые паразиты не только наносят дискомфорт, а и являются переносчиками болезней. Ветеринары назвали ошибки, которых стоит избегать во время профилактики блох и клещей.

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Как ошибаются хозяева при защите животных от блох и клещей

Пропускать дозировку

Профилактика от блох и клещей эффективна, если применять ее вовремя и постоянно. Многие думают, что если время от времени пропускать профилактику от блох и клещей, то это не навредит. Однако, даже одна ошибка в профилактике блох и клещей подвергает вашу собаку или кота риску.

Блохи и клещи могут проникать в дома через одежду и распространяться от одного животного к другому. Если питомец пропустил месячную дозу, то его могут поразить паразиты. Стоит настроить автоматические календарные напоминания на своем телефоне.

Делают перерыв зимой

Блох и клещей больше всего в теплую погоду, поэтому большинство людей могут обращать внимание на уход только летом. Первый мороз когда-то был признаком того, что зима официально наступила, и многие считают, что сезон блох и клещей официально закончился.

Стоит знать, что паразиты есть круглый год, поэтому стоит не избегать профилактики.

Давать котам и собакам одинаковый препарат

Никогда не давайте котам средство от блох и клещей, предназначенное для собак. Все потому, что профилактические средства, разработаны для собак, могут быть чрезвычайно токсичными для кошек.



Каких ошибок избегать при защите животных от блох и клещей / Фото Unsplash

Средства предназначены исключительно для отдельного животного. Если вы случайно ввели препарат от блох и клещей не тому животному, то немедленно обратитесь к своему ветеринару.

Ошибка в дозировке

Передозировка или недостаточная доза препарата от блох и клещей может привести к осложнениям и побочным эффектам. Кроме того, это также может привести к снижению эффективности препарата. Важно следовать всем инструкциям на упаковке продукта.

Особенно если у вас есть щенок или котенок, нужно чаще проверять вес животного, чтобы убедиться, что назначена правильная дозировка.

Думать, что домашние животные не нуждаются в профилактике

Ни один питомец не застрахован от блох и клещей. Домашние коты являются основной мишенью для этих паразитов так же легко, как и собаки. Помните, что блохи и клещи могут быть на одежде, прятаться во дворе. Убедитесь, что все домашние животные в вашем доме находятся на постоянной профилактике.