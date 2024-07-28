В каком возрасте у кошек наступает старость: важно знать всем владельцам пушистиков

Возрастные изменения влияют на все живые организмы на Земле. Точное определение наступления старости у кошачьего друга имеет решающее значение для обеспечения необходимого ухода, чтобы продлить его жизнь.

В то же время эксперты подчеркнули проблему точного определения наступления старости, что является сложностью даже для производителей кормов, которые хорошо знакомы с этой темой. Впрочем, все же сделать это можно хотя бы примерно.

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Как можно определить начало старости кота?

В последних исследованиях эксперты предполагают, что признаки старения у домашних животных могут начинаться уже в возрасте 7 или 8 лет, как указано на упаковках кормов, предназначенных для пожилых животных.

Неожиданно выяснилось, что возраст 7 – 8 лет на самом деле является пиковым периодом активности для животных. Это означает, что в это время они не нуждаются в специализированном питании для пожилых животных.



Возраст 7 – 8 лет является пиковым периодом активности для животных / Фото Unsplash

По словам экспертов, начало старости для домашних животных варьируется в зависимости от их породы, но, как правило, начинается в возрасте от 12 до 15 лет. Подчеркивается, что при должном уходе и внимании домашние животные могут прожить более 20 лет.

Старение обычно характеризуется снижением физической активности и ухудшением общего состояния здоровья, что подчеркивает важность специального питания.