Что не так с рыжими котами: стало известно, как цвет шерсти влияет на поведение любимца

Люди и кошки живут бок о бок уже тысячи лет. За это время мы многое узнали о своих питомцах, но этого все равно недостаточно. Среди людей бытует мнение, что характер домашнего любимца легко распознать, лишь взглянув на цвет его шерсти - так ли это, рассказали ученые.

Если заглянуть в социальные соцсети, можно заметить, что люди уверены, что распознать характер кошки можно, только взглянув на окрас ее шерсти. Якобы рыжие коты глупые, тогда как черепаховые кошки имеют волевой характер, а черные – чрезвычайно умные.

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Как цвет шерсти влияет на поведение кота?

Идея о том, что личность связана с цветом ее шерсти, совсем не нова. Еще в 2012 году исследование человеческого восприятия кошек показало, что люди в целом считают рыжих кошек более дружелюбными, а черепаховых – отчужденными и нетерпимыми.

Однако, проблема, как считают ученые, заключается в том, что все эти выводы основаны лишь на убеждениях человека. Но что же на самом деле по этому поводу думает наука?

Предыдущие исследования ученых показали, что кошки, как и люди, имеют разные типы личности. Например, одна из работ ученых предполагает, что существует "пять кошачьих" черт характера, а именно:

невротизм;

экстраверсия;

доминантность;

импульсивность;

уступчивость.

Ученые считают, что к "невротизм" кошек связан с тревожностью, неуверенностью, боязнью людей и напряжением. В то же время питомцы с низким уровнем невротизма отличаются большей стабильностью, доверчивостью, спокойствием и уверенностью в себе. В то же время импульсивные кошки отличаются неустойчивостью, безрассудством и отвлечением, а любимцы с низким уровнем импульсивности, как правило, считались предсказуемыми и сдержанными.

Однако, проблема заключается в том, что на результаты исследований влияют человеческие взгляды, прогнозы и убеждения. Позже ученые даже провели дополнительное исследование, которое показало, что на различия в личности через цвет шерсти влияет предвзятость владельца.

Что говорит наука?

На самом деле характер кошки зависит вовсе не от цвета ее шерсти, а от породы. Например, предыдущее исследование показало, что британские короткошерстные кошки реже всего стремятся к контакту с человеком, а девон-рексы – чаще всего.

Как цвет шерсти влияет на поведение кота / Фото Unsplash

В то же время другая работа ученых также обнаружила различия внутри пород, предполагая, что порода кошки не может полностью объяснить ее характер. К сожалению, оба этих исследования также не исключают человеческую предвзятость, которая, вероятно, повлияла на результаты.

Что влияет на характер кошки?

Эксперты отмечают, что генетика – не единственное, что влияет на личность кота. Важную роль также играет окружающая среда и то, как и в какой среде росло животное. Например, если котята не общались с людьми в возрасте до 9 недель, они с большей вероятностью будут тревожными, а также будут избегать людей и других животных.

Исследователи также считают, что независимо от того, как у вас появилась кошка, ее характер, вероятно, будет зависеть от времени, проведенного с матерью. Но на самом деле люди склонны приписывать определенные значения определенным поведенческим чертам.

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Например, если кошка напугана, может показаться, что ей не хватает интеллекта, потому что животное с меньшей вероятностью будет взаимодействовать с окружающей средой так, как люди считают "умно". С другой стороны, уверенные в себе кошки, которые чувствуют себя комфортно в своей среде, могут показаться "тупыми", поскольку ведут себя беззаботно, что человеческому глазу кажется "глупым".

Так что, эксперты в очередной раз напоминают, что не стоит судить питомцев по цвету их шерсти. Хотя забавные видеоролики в социальных сетях, связывающие личность с цветом шерсти кошки, могут быть безвредными, но предубеждения, которые они создают, могут иметь более пагубные последствия.

Заметим, у каждого опекуна кота хотя бы раз в жизни возникал вопрос – а знает ли пушистик свое имя. Если же так, тогда почему частенько игнорирует обращение? Ученые склоняются к мнению, что коты могут распознать свое имя, но не всегда выбирают откликнуться. Почему так происходит – читайте по ссылке!