Кабмин утвердил новый перечень опасных пород собак: кто попал в список

Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных пород собак, в которые вошли более 50 представителей. Кто попал в список – читайте в материале.

Согласно изменениям, владельцы пород собак, которых правительство признало "опасными", должны заключить договор обязательного страхования или ответственности за ущерб, который может быть причинен третьим лицам.

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Новый список покинули следующие породы собак: немецкий боксер, некоторые виды овчарок, бордоский и немецкий доги, далматин, отдельные породы мастифов, лайка, ньюфаундленд, хаски и сенбернар.



"Опасные" собаки / Скриншот документа



Продолжение списка / Скриншот документа

Согласно постановлению, предложения документа согласованы с Всеукраинским союзом общественных организаций "Ассоциация зоозащитных организаций Украины".

Основные правила выгула потенциально опасных пород собак

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Законом "О защите животных от жестокого обращения" предусмотрено, что выгул любых собак без поводка и намордника можно производить только на учебно-дрессировочных площадках.

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Опасных собак нельзя держать без поводка и намордника даже в зонах выгула. При этом длина поводка должна быть до 1,2 метра.

Самостоятельно гулять с собакой можно лицам от 14 лет, а с потенциально опасными – от 16 лет. Кроме тех, кто физически не сможет контролировать животное.

Также важно помнить, что нельзя гулять по детским или спортивным площадкам, на территории больниц и школ.