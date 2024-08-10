Тиса покорена: из Румынии в Украину вернулся "кабан-уклонист"

Украинские пограничники показали видео "кабана-уклониста", который добровольно вернулся домой из Румынии.

Дикий кабан вернулся из своего вояжа, легко переплыв реку Тису на границе с Румынией. Забавное видео опубликовали в Госпогранслужбе.

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Дикий кабан переплыл Тису

Побывав в Европейском Союзе, животное все же решило вернуться в родные леса Закарпатья, покорив опасный водоем.

Тиса – покорена Кабан-умилянт возвращается домой в родные леса из румынского тура,

– написали пограничники.

На опубликованном видео можно увидеть, как дикий кабан успешно преодолевает бурную реку буквально за считанные секунды.

Кабан переплыл Тису и вернулся в Украину: смотрите видео

К слову, ранее в Госпогранслужбе предупредили, что туристы и местные жители в Карпатах могут встретить одного из опасных жителей – бурого медведя. Украинцев призвали воздержаться от посещения закрытых горных маршрутов.