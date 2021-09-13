Йоркширский терьер гулял на огромной цепи: курьезное видео, которое покоряет сеть

Если вы всегда хотели, чтобы ваш пес привлекал к себе внимание прохожих, приобретите ему подобный аксессуар. Огромный поводок-цепь точно не оставит никого равнодушным.

У владельца этой крошечной собаки точно есть чувство юмора. Ведь он выгуливает своего йоркширского терьера на огромном поводке.

Актуально 6 способов защитить домашних любимцев от блох: плюсы и минусы

Поводок для вашей безопасности

Видео опубликовала в твиттере развлекательная группа под названием Fred Schhulttz.

Эта цепь – для вашей безопасности, – так они прокомментировали смешное видео.

На кадрах крошечный песик породы йоркширский терьер стоит со своим владельцем в помещении. Пока хозяин разговаривает с женщиной на рецепции, собака смущенно смотрит, как ее снимают на камеру.

Не заснять этот момент было невозможно – ведь мужчина держал собаку на огромной цепи. Однако заметно, что аксессуар достаточно легкий и не мешает собаке.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет

Это смешное видео посмотрели уже более полумиллиона человек. Посмотрите его и вы.

Терьер на огромном поводке: курьезное видео