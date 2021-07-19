Видео с слонятами фотографка сняла в Южной Африке. На видео попала фактически целая семья слонов.

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Слонята как люди играют между собой

Кадры фотографка сделала в национальном парке Эддо-Элефант, что в Южно-Африканской республике. Парк считается одним из самых известных.

На кадрах заметно как слонята играют между собой как дети – они щекочут друг друга хоботами, перебрасываясь со стороны и сторону. Сначала старший брат играет с малышом, а потом меньше слоненок не дает покоя старшему – оно вылезает ему на спину и продолжает играть.

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Слонята играют между собой: смотрите видео

На видео также видно, как мать слонят в стороне и с любовью наблюдает за игрой детей.

Как и любой маленький ребенок, этот слоненок было волшебным. Он полон энергии и хотел поиграть. Через некоторое время он бросилса на землю, а его старший брат подошел и начал игриво трогать его хоботом,

– вспомнила событие фотографка.

Кстати, для слонов характерно проявлять невероятную любовь и терпение. И особенно в отношении своих родственников. Сами же старшие члены семьи оберегают их и чутко и трепетно ​​относятся к младшим.