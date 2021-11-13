Эти котята нелегально маленькие: 20 фото, которые сделают ваш день прекрасным

Есть ли в мире что-то милее маленьких котят? Мы не уверены, поэтому предлагаем вам подборку невероятно крошечных котят, укравших сердца своих хозяев.

Кошки – любимцы, умеющие подчинять себе людей, считать весь дом своим и всячески наглеть. Трудно поверить, что из таких малышей тоже вырастут веселые и наглые пушистики.

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Хозяин, делись едой



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Тигр напал на человека



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Совсем крошечный малыш



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Маленький, но очень симпатичный



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А где кот?



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"А где кот-2"



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Только посмотрите на этого злого малыша

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион.содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.



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Великолепный малыш



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Уснул в носке



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Идеальный размер ботинка



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