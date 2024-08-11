Кошачий туалет это важно: какой лоток лучше выбрать – пластик или нержавеющая сталь

Люди и кошки сосуществуют тысячелетиями, что позволило нам получить ценную информацию о поведении кошачьих компаньонов. Однако, со стремительным развитием технологий появляется все больше гаджетов для домашних любимцев, в которых хозяевам стоит ориентироваться. Эта тенденция распространяется и на лотки.

Эксперты провели тщательный анализ сильных и слабых сторон пластиковых и нержавеющих кошачьих лотков, чтобы понять, какой вариант может быть лучшим для наших пушистиков. Поэтому, какой лоток выбрать для своего котика – узнайте дальше!

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Эксперты рассказали, какой лоток лучше выбрать для кошки

В сфере ухода за домашними животными пластиковый лоток часто сравнивают со стандартным автомобилем, который выполняет свою функцию, но не является долговечным. В противоположность этому, лоток из нержавеющей стали считается устойчивым к царапинам вариантом, предлагающим повышенную долговечность.

Пластик и нержавеющая сталь имеют свои слабые и сильные стороны, а потому выбор должен зависеть непосредственно от вашего питомца,

– говорит консультантка по поведению кошек в Сакраменто Микель Дельгадо.

Так какой стоит покупать? Рассказываем:

Пластик

В последних исследованиях эксперты подчеркивают преимущества пластиковых лотков, отмечая, что они, как правило, более доступны по цене, легкие и есть в разных размерах. Это важно, ведь размер лотка играет решающую роль в обеспечении кошачьего комфорта: рекомендуется, чтобы он был в полтора раза длиннее кота, чтобы обеспечить животному достаточное пространство.

Есть и недостатки – в отличие от нержавеющей стали, пластик не имеет такого же уровня прочности и долговечности. Кроме того, пластик более пористый, что создает микроскопические отверстия. Глубокие царапины на пластиковых поверхностях создают идеальную среду для роста бактерий. В противоположность этому, нержавеющая сталь менее подвержена таким уязвимостям, что делает ее более гигиеничным вариантом.



Какой лоток выбрать для своего котика / Фото Frisco

Нержавеющая сталь

Больницы и приюты для животных обращаются к лоткам из нержавеющей стали как к наиболее эффективному решению для нужд кошек. Их поверхности легче дезинфицировать, что обеспечивает высокие стандарты гигиены, а устойчивость к царапинам увеличивает срок службы.

Эксперты признают, что у лотков из нержавеющей стали есть одно неоспоримое преимущество – они долговечны. В то же время далеко не всем кошкам нравится ощущение нержавеющей стали лапами.

Так какой выбрать домашней кошке?

В то же время для среднестатистической кошки совсем не обязательно пользоваться лотком из нержавеющей стали, чтобы защитить себя.

Пластиковые лотки не слишком просты в очистке, но они значительно дешевле и практичнее для владельцев домашних кошек – если у вас только одна кошка, то не нужно беспокоиться о передаче болезней между кошками. И даже если есть несколько котов, остаточные бактерии становятся проблемой для котов с ослабленным иммунитетом,

– отмечают эксперты.

Эксперты отмечают, что лоток в среднем необходимо чистить дважды в день или по необходимости и мыть не реже чем раз в месяц.

Ученые признают, что выбор лотка должен зависеть непосредственно от самого животного. Ориентируйтесь на вкусы питомца.