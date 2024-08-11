Експерти провели ретельний аналіз сильних і слабких сторін пластикових і нержавіючих котячих лотків, щоб зрозуміти, який варіант може бути кращим для наших пухнастиків. Тож, який лоток обрати для свого котика – дізнайтеся далі!

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Експерти розповіли, який лоток краще вибрати для кішки

У сфері догляду за домашніми тваринами пластиковий лоток часто порівнюють зі стандартним автомобілем, який виконує свою функцію, але не є довговічним. На противагу цьому, лоток з нержавіючої сталі вважається стійким до подряпин варіантом, що пропонує підвищену довговічність.

Пластик і нержавіюча сталь мають свої слабкі та сильні сторони, а тому вибір має залежати безпосередньо від вашого вихованця,

– каже консультантка з поведінки котів у Сакраменто Мікель Дельгадо.

То який варто купувати? Розповідаємо:

Пластик

В останніх дослідженнях експерти підкреслюють переваги пластикових лотків, відзначаючи, що вони, як правило, більш доступні за ціною, легкі й є в різних розмірах. Це важливо, адже розмір лотка відіграє вирішальну роль у забезпеченні котячого комфорту: рекомендується, щоб він був у півтора раза довшим за кота, щоб забезпечити тварині достатній простір.

Є і недоліки – на відміну від нержавіючої сталі, пластик не має такого ж рівня міцності та довговічності. Крім того, пластик більш пористий, що створює мікроскопічні отвори. Глибокі подряпини на пластикових поверхнях створюють ідеальне середовище для росту бактерій. На противагу цьому, нержавіюча сталь менш схильна до таких вразливостей, що робить її більш гігієнічним варіантом.



Який лоток обрати для свого котика / Фото Frisco

Нержавіюча сталь

Лікарні та притулки для тварин звертаються до лотків з нержавіючої сталі як до найбільш ефективного рішення для потреб котів. Їхні поверхні легше дезінфікувати, що забезпечує вищі стандарти гігієни, а стійкість до подряпин збільшує термін служби.

Експерти визнають, що у лотків із неіржавної сталі є одна незаперечна перевага – вони довговічні. Водночас далеко не всім кішкам подобається відчуття нержавіючої сталі лапами.

То який обрати домашній кішці?

Водночас для середньостатистичної кішки зовсім не обов'язково користуватися лотком з нержавіючої сталі, щоб захистити себе.

Пластикові лотки не надто прості в очищенні, але вони значно дешевші та практичніші для власників домашніх кішок – якщо у вас лише одна кішка, то не потрібно турбуватися про передачу хвороб між кішками. І навіть якщо є кілька котів, залишкові бактерії стають проблемою для котів з ослабленим імунітетом,

– зазначають експерти.

Експерти зазначають, що лоток у середньому необхідно чистити двічі на день або за потребою і мити не рідше ніж раз на місяць.

Вчені визнають, що вибір лотка повинен залежати безпосередньо від самої тварини. Орієнтуйтеся на смаки вихованця.