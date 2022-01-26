Эйфория и странное поведение: почему кошки имеют особую реакцию на мяту

Часто владельцы кошек удивляются: почему любимцам нравится запах кошачьей мяты. Ведь четырехлапые начинают странно вести себя в присутствии этого растения.

Кошачья мята – растение, которое имеет сильный лимонный запах от листьев. В его соке есть ароматное эфирное масло, которое называется непеталактоном. Это именно тот аромат, который нравится кошкам.

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Как мята действует на кота

Непеталактон – своеобразный афродизиак. Эффект от этого растения очень схож с влиянием валерианы: кошка валяется на полу, трется о растение, катается, выделяет много слюны, жует стебли и листья, мурлычет и подскакивает.

Зрачки у нее в состоянии такой эйфории очень расширены, как при наркотическом или алкогольном опьянении. Все это напоминает поведение животного в весенний период спаривания, когда коты сходят с ума.



Кошачья мята / Фото Jemma's Natural Pet Boutique

Какая продолжительность

Эйфория может занять до 15 минут. Если при этом кот будет поедать листья растения, то эффект будет успокаивающим.

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Есть ли опасность для кота

После непрерывного катания в мяте, кошка в один момент теряет интерес к растению. Ее поведение становится абсолютно нормальным, как ни в чем не бывало.

Однако следует осторожничать с эмоциональными и склонными к агрессии животными, ведь в момент эйфории они могут атаковать других воспитанников и хозяина, а также метить территорию вокруг.

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