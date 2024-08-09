Насиловал и убивал: всемирно известный зоолог оказался садистом-зоофилом – резонансное дело

Известный британский зоолог был приговорен в Австралии к 10 годам и 5 месяцам заключения по обвинениям, связанным с жестоким обращением с собаками, изнасилованием и убийством. Речь идет о 53-летнем Адаме Бриттоне.

Известный зоолог оказался садистом-зоофилом

Эксперт по крокодилам, который сотрудничал с BBC и National Geographic, признал себя виновным по 56 пунктам обвинения в зоофилии и жестоком обращении с животными. Кроме того, в обвинениях также 4 пункта, связанные с доступом к материалам с изображением насилия над детьми и их распространением.

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Предупреждение: история содержит подробности жестокого обращения с животными.

Власти обнаружили тревожные доказательства против Бриттона, который последние 20 лет жил в Австралии. Как известно, он пытал собак в своем поместье в Дарвине. Следователи сообщают, что он снимал издевательства на видео и делился ими в Интернете с людьми, которые имели схожие интересы. Сообщается, что Бриттон называл своих собачьих жертв "игрушками для развлечения".

В судебных документах указано, что зоолог проявлял к животным "садистский сексуальный интерес". Мужчина превратил грузовой контейнер в так называемую "комнату пыток" для собственных развлечений. Тела погибших животных скармливал восьмерым крокодилам, которые жили в его имении.

В апреле 2022 года власти арестовали Бриттона после того, как получили от анонимного информатора видеозапись пыток. Следователи обратили внимание на ошейник, изображенный на видео, на котором был указан конкретный адрес. Дальнейший обыск дал убедительные доказательства причастности Бриттона к преступлениям.

Бриттон "будет искать лечение и путь к искуплению"

Во время зачитывания описания преступлений, сделанного зоологом, председатель суда Майкл Грант выразил опасения, что эти детали могут вызвать "нервный шок". В результате он призвал представителей общественности покинуть зал суда.

Ваша распущенность выходит за пределы человеческого понимания,

– сказал судья обвиняемому.

Адвокат Бриттона утверждал, что его преступления вызваны редким расстройством, вызывающим интенсивный и нетипичный сексуальный интерес. В суде зачитали письмо Бриттона, в котором он просит прощения за свои "унизительные преступления". Также говорится о том, что он "будет искать длительного лечения и найдет путь к искуплению".



Адам Бриттон был одним из ведущих мировых исследователей крокодилов / Фото Crocodilian Blogspot

После оглашения приговора по громкому делу о жестоком обращении с животными активисты выражают свое беспокойство по поводу того, что они считают мягким наказанием для виновника. Они утверждают, что этот случай подчеркивает насущную потребность в ужесточении наказания за жестокое обращение с животными.

Адам Бриттон, осужденный по этому делу, имеет право на условно-досрочное освобождение в 2028 году, поскольку уже отбыл определенный срок. Кроме того, суд наложил пожизненный запрет на владение Бриттоном любыми животными.

Напомним, имея докторскую степень по зоологии, ученый завоевал мировую известность благодаря своим знаниям и даже участвовал в съемках документального фильма о крокодилах вместе с известным телеведущим ВВС и натуралистом Дэвидом Аттенборо.