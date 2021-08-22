Из-за жары хаски залез в фонтан: смешное видео, которое поднимает настроение
22 августа 2021 , 14:11Читати новину українською
Источник:ютуб-канал ViralHog
Собака залезла в небольшой фонтан и спокойно там отдыхает. Песик совсем не стесняется своего поступка, ведь ему было слишком жарко.
Хаски – порода собак, которая любит холод и снег. В летнюю жару им бывает очень трудно. Именно поэтому эти песики ищут любые способы охладиться.
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Пес не просто лежит в воде, но и опускает туда морду и смешно "плывет" лапами.
Зрители комментируют видео:
- "Щенок говорит, что это не бассейн, но это лучше, чем ничего".
- "У этой собаки есть фонтан, а в других – только пластиковый мини-бассейн... круто".
- "Такой умный пес!".
- "Это "плаваски".
Хаски в фонтане: смешное видео