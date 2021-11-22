Исчез, чтобы вернуться через 10 лет: невероятная история кота из Бирмингема

Рыжий котик по кличке Большой Джиндж однажды не вернулся домой. Это произошло еще в 2011 году. Владельцы долго ждали своего любимца, пока не объявили его без вести пропавшим.

В 2011 году британцы Колин Клейтон и Ева Белами только что поженились. Пара проводила свой медовый месяц на барже, плавая по каналам Бирмингема.

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Так выглядит найденный котик / Фото PA

Кота ждали 5 дней

Вместе с людьми на барже жили 3 кота. Животные часто ходили гулять втроем, но всегда возвращались домой.

Однажды с прогулки вернулись только 2 котика, а Большой Джиндж не пришел. Владельцы кота ждали его 5 дней, никуда не отплывая. И только через этот промежуток времени зарегистрировали любимца, как пропавшего без вести.

Кота чипировали еще в детстве

У Большого Джинджа был чип с информацией о владельцах.



Таким котёнок попал к своим владельцам / Фото PA

В Великобритании увидеть бездомное животное – редкость. Именно поэтому жители городка Личфилд, северного пригорода Бирмингема, в 2021 году заметили ничейного кота.

Кота стали называть Мармелад и пытались поймать. Однако животное было испугано и не шло в руки.

Неравнодушный мужчина каждый день подкармливал кота, пока тот не привык. Тогда волонтер поймал котика и принес его домой.

У кота была большая опухоль

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион.содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Уже дома выяснилось, что у котика на боку была большая опухоль. Животное отнесли к ветеринару и выяснили, что это – Большой Джиндж, потерявшийся 10 лет назад.



Большой Джиндж в клинике / Фото PA

Ветеринар сразу позвонил владельцам. Они были шокированы известием, что кот нашелся.

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Опухоль оказалась доброкачественной и котика уже вернули его настоящим хозяевам.

Уверен, что он достаточно настрадался за эти 10 лет и теперь ему нужно хорошо отдохнуть,

– рассказывает владелец кота.



Баржа, с которой пропал кот / Фото PA

Никому не известно, как жил котик все эти 10 лет, где находил пищу и заботился ли кто-нибудь о нем. Но ему удалось вернуться к любящим хозяевам.