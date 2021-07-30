В Ирландии историки "наняли" на работу овец: что делают животные

В ирландской деревне Кросхейвен историки используют овец для очистки могил. На очищенных местах они находят древние захоронения.

Овец орендуюють в местных фермеров. Об этом рассказали члены прихода церкви Святого Матфея, которые и занимаются делом.

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Овцы помогают в работе историкам

Волонтеры и историки в Кросхейвени выпускают животных на кладбище – овцы пасут траву и другие растения, очищая территорию от зарослей. На очищенных участках люди находят старые захоронения. Сначала историки использовали для этих целей коз. Об этом в комментарии Irish Examiner рассказала член городского совета Кросхейвена Одри Бакли.

Козы обнаружили много надгробий 1700-х годов. Мы зарегистрировали более 400 памятников. Самое старое – в 1711 году,

– отметила Бакли.

Именно она во время поездки в Уэльс заметила, как люди используют коз – те очищали кладбища, съедая растения. Идею Бакли предложила местном Департамента культурного наследия. Так и начался проект.

Однако козы ели только плющ и оставляли траву. Именно поэтому их заменили овцами. Последние значительно упростили жизнь волонтерам. Люди даже объявили конкурс на лучшие имена овец.

Овцы помогают волонтерам расчищать кладбище / Фото Larry Cummins, Corkbeo.ie

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Случаются людям и интересные находки. Скажем, удалось обнаружить памятник на могиле 2-летней девочки Марии Кейт Рассел. Она умерла еще в 1872 году. Волонтеры даже нашли внучатого племянника этой девочки. Он искал информацию о Кейт Рассел и даже хотел приехать из Британии в Ирландию, однако из-за пандемии отменил поездку.



Волонтеры нашли памятник 2-летней девочке / Фото Corkbeo.ie

К сожалению, по словам волонтеров, не все захоронения столь заметны.

"Многие из памятников – это камни с надписями. Люди не могли позволить себе купить надгробия, поэтому использовали камни в качестве маркеров могил", – рассказывают волонтеры.

Именно поэтому им важно очистить местность и найти захоронения. В основном проектом постоянно занимается 12 волонтеров.

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