FortiFlora® – это уникальная пробиотическая добавка для кошек и собак любого возраста. С ее помощью можно кормить животных с низким аппетитом, проблемами пищеварения и после антибиотикотерапии. Продукт прошел клинические исследования, которые показали эффективность использования.

Что такое пробиотические добавки и для чего они нужны Вашему любимцу?

Пробиотики – это живые полезные бактерии, которые улучшают работу кишечника кошек и собак и имеют иммуностимулирующее действие.

В кишечнике содержится более 70% клеток иммунной системы и 90% клеток, которые вырабатывают антитела. Дисбаланс микрофлоры кишечника может нарушить иммунную систему, оставив Вашего любимца более уязвимым к инфекциям. Некоторые конкретные виды пробиотических добавок могут способствовать укреплению иммунной функции.

Добавляя в рацион пробиотические добавки, владельцы могут помочь укрепить иммунную систему домашних любимцев, улучшить пищеварение и оказать дополнительную поддержку от стресса или болезни.

Преимущества использования пробиотических добавок

Для здоровья домашних животных баланс полезных и вредных бактерий в кишечнике является очень важным. Подавляя рост вредных бактерий, таких как Clostridium perfringens и поддерживая рост полезных бактерий таких как Lactobacilli, некоторые пробиотические добавки улучшают работу пищеварительной системы. А это способствует оптимальной консистенции фекалий и уменьшения метеоризма.

Пробиотики также способствуют избежанию расстройств пищеварения и диареи, связанных с дисбалансом микрофлоры.

Почему именно FortiFlora®?

Не все пробиотические добавки одинаковы. Каждый штамм пробиотика предоставляет различные преимущества для организма. Не все могут быть эффективными для домашних животных и противостоять кислой рН их желудка.

Термообработка вредит полезным живым бактериям – и даже те, которые выжили, могут быть уничтожены кислотой в желудке животных. Поэтому обычный йогурт может быть не таким эффективным для здорового пищеварения Вашего любимца, как для Вашего здоровья.

Именно поэтому специалисты разработали FortiFlora® по уникальной технологии, которая гарантирует попадание полезных бактерий в кишечник животного, пока они еще "живы". И их количества хватит, чтобы восстановить баланс микрофлоры.