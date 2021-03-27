Инновационный продукт на рынке: пробиотическая добавка FortiFlora® для здоровья вашего любимца
FortiFlora® – это уникальная пробиотическая добавка для кошек и собак любого возраста. С ее помощью можно кормить животных с низким аппетитом, проблемами пищеварения и после антибиотикотерапии. Продукт прошел клинические исследования, которые показали эффективность использования.
Источник:Purina
Что такое пробиотические добавки и для чего они нужны Вашему любимцу?
Пробиотики – это живые полезные бактерии, которые улучшают работу кишечника кошек и собак и имеют иммуностимулирующее действие.
В кишечнике содержится более 70% клеток иммунной системы и 90% клеток, которые вырабатывают антитела. Дисбаланс микрофлоры кишечника может нарушить иммунную систему, оставив Вашего любимца более уязвимым к инфекциям. Некоторые конкретные виды пробиотических добавок могут способствовать укреплению иммунной функции.
Добавляя в рацион пробиотические добавки, владельцы могут помочь укрепить иммунную систему домашних любимцев, улучшить пищеварение и оказать дополнительную поддержку от стресса или болезни.
Преимущества использования пробиотических добавок
Для здоровья домашних животных баланс полезных и вредных бактерий в кишечнике является очень важным. Подавляя рост вредных бактерий, таких как Clostridium perfringens и поддерживая рост полезных бактерий таких как Lactobacilli, некоторые пробиотические добавки улучшают работу пищеварительной системы. А это способствует оптимальной консистенции фекалий и уменьшения метеоризма.
Пробиотики также способствуют избежанию расстройств пищеварения и диареи, связанных с дисбалансом микрофлоры.
Почему именно FortiFlora®?
Не все пробиотические добавки одинаковы. Каждый штамм пробиотика предоставляет различные преимущества для организма. Не все могут быть эффективными для домашних животных и противостоять кислой рН их желудка.
Термообработка вредит полезным живым бактериям – и даже те, которые выжили, могут быть уничтожены кислотой в желудке животных. Поэтому обычный йогурт может быть не таким эффективным для здорового пищеварения Вашего любимца, как для Вашего здоровья.
Именно поэтому специалисты разработали FortiFlora® по уникальной технологии, которая гарантирует попадание полезных бактерий в кишечник животного, пока они еще "живы". И их количества хватит, чтобы восстановить баланс микрофлоры.
Основные преимущества FortiFlora®:
- способствует усилению иммунитета;
- улучшает здоровье кишечника и баланс микрофлоры
- улучшает аппетит;
- легкий и удобный в использовании.
Уникальность в штамме бактерий. Проверено исследованиями
FortiFlora® содержит уникальный штамм полезных бактерий, известный как SF68®. Штамм прошел необходимые клинические исследования, с доказанными результатами.
Результаты экспертизы показали способность пробиотической добавки:
- повышать уровень полезных бактерий в кишечнике;
- улучшать консистенцию фекальных испражнений у щенков;
- минимизировать естественную диарею у котят.
Также клинически доказано, что SF68® усиливает функции иммунитета у собак и кошек, также у щенков и котят.
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Когда применять FortiFlora®?
- При расстройствах пищеварения, гастроэнтеритах, диареи, метеоризме, жидких испражнениях.
- Во время стресса, например пребывания в питомниках, переезде в новый дом, путешествия, появления новых домашних животных, выставки, госпитализации.
- Добавляйте FortiFlora® в рацион Вашего любимца перед, во время и после курса антибиотиков для максимального эффекта.
- Для щенков и котят поддержка FortiFlora® может потребоваться во время отлучения, после вакцинации и определенного времени знакомства с новыми хозяевами.
- Для любимцев в зрелом возрасте FortiFlora® обеспечивает дополнительную поддержку баланса микрофлоры и здоровья в целом.
Как использовать пробиотическую добавку FortiFlora®
FortiFlora® очень легко кормить: насыпьте 1 саше на сухой или влажный рацион Вашего любимца один раз в день.
О видах пробиотической добавки FortiFlora® подробнее читайте на сайте PURINA® PROPLAN®.
Перед применением рекомендуется обратиться к Вашему ветеринарному врачу.
Дополнительный корм PURINA® PROPLAN® FortiFlora® Canine Probiotic не обеспечивает суточную потребность животных в питательных веществах и должен потребляться в сочетании с полнорационным и сбалансированным кормом.
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