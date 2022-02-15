В Индонезии чудом спасли крокодила, который 5 лет прожил с шиной на шее
Источник:The Guardian
Пятиметровая рептилия 5 лет была вынуждена жить с шиной на шее. В течение всего этого времени защитники животных пытались ей помочь.
История случилась в городе Палу на острове Сулавеси. Впервые крокодил с шиной на шее был замечен в 2016 году.
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Профессиональный ловец не справился
Местные жители 5 лет пытались помочь животному. А власти даже обещали вознаграждение тому, кто сможет это сделать.
В Палу даже приезжал профессиональный ловец крокодилов из Австралии Мэтт Райт. Мужчина пытался поймать рептилию в течение 10 дней, но безуспешно.
Крокодила не могли поймать 5 лет / Фото Basri Marzuki / NurPhoto / Rex / Shutterstock
Помог продавец птицы
Через 2 года после этого крокодила попытался помочь 34-летний торговец птицами по имени Тили. Он 3 недели приманивал рептилию с помощью кур и уток. В конце концов, мужчине удалось заарканить крокодила крепкими нейлоновыми веревками – потому что обычные веревки дважды рвались.
В конце концов, шину с рептилии сняли / Фото Basri Marzuki / NurPhoto / Rex / Shutterstock
Тили вместе с местными жителями вытащили крокодила на берег.
Он был невероятно тяжелым, все вспотели и очень устали,
– делится герой.
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В конце концов шину удалось разрезать и крокодила отпустили обратно в реку. А мужественный мужчина отказался от вознаграждения. Он сказал, что просто хотел помочь страдающему крокодилу.
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