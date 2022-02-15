Історія трапилася в місті Палу на острові Сулавесі. Вперше крокодила з шиною на шиї помітили у 2016 році.

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Професійний ловець не впорався

Місцеві мешканці 5 років намагалися допомогти тварині. А місцева влада навіть обіцяла винагороду тому, хто зуміє це зробити.

В Палу навіть приїздив професійний ловець крокодилів з Австралії Метт Райт. Чоловік намагався упіймати рептилію протягом 10 днів, однак безуспішно.



Крокодила не могли упіймати 5 років / Фото Basri Marzuki / NurPhoto / Rex / Shutterstock

Допоміг продавець птиці

Через 2 роки після цього крокодилу спробував допомогти 34-річний торговець птахами на ім'я Тілі. Він 3 тижні приманював рептилію за допомогою курей та качок. Зрештою, чоловіку вдалося заарканити крокодила міцними нейлоновими мотузками – до того звичайні мотузки двічі рвалися.



Зрештою, шину з рептилії зняли / Фото Basri Marzuki / NurPhoto / Rex / Shutterstock

Тілі разом з місцевими мешканцями витягнули крокодила на берег.

Він був неймовірно важким, усі спітніли й дуже втомилися,

– ділиться герой.

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Зрештою, шину вдалося розрізати і крокодила відпустили назад у річку. А мужній чоловік відмовився від винагороди. Він сказав, що просто хотів допомогти крокодилу, який страждав.

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