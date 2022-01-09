В Индии заметили редкую дымчатую пантеру: фото таинственной кошки

На границе между Индией и Мьянмой удалось запечатлеть на камеру удивительное животное, которое не так часто попадается на глаза людям. Неуловимая дымчатая пантера, занесенная в Красную книгу, доказала ученым, что эти животные могут жить в близлежащих регионах.

Группа исследователей зафиксировала на камеру невероятную дымчатую пантеру, шедшую по горным покровам. Дикую кошку заметили, когда она двигалась по территории общественного леса в горах Нагаленд.

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Животное увидели на высоте 3700 метров – вероятно, одной из самых высоких зарегистрированных точек, где видели пантер.

Дымчатую пантеру поймали на камеру / Фото WPSI

Что известно об этих животных

Дымчатые пантеры населяют густые леса подножия Гималаев в районе Юго-Восточной Азии и Южного Китая. Это – дикие кошки среднего размера, которые отнесены к категории "Уязвимый вид" в Красной книге. Обычно животные передвигаются по деревьям – поэтому их так трудно увидеть людям.

Исследователи Общества защиты дикой природы Индии задокументировали дымчатую пантеру в лесу деревни Танамир на востоке Нагаленда.

В мире еще столько всего, что можно изучать едва ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты на диковинки. Но даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Команда разместила в районе более 50 фотоловушек. Первая фотодокументация происходила в 2020 году, а вторая – в сентябре 2021.

Мы имеем доказательства по меньшей мере 2 взрослых особей и 2 детенышей. Отдельные особи были сделаны на камеру, размещенную над линией деревьев на высоте 3700 метров у вершины горы Сарамати. Другое животное сняли на высоте 3436 метров,

– отметила команда ученых в пресс-релизе.

Все данные, которые собрали ученые, помогут местным властям сформировать дальнейшие варианты сохранения этих лесов и их жителей.