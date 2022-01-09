Група дослідників зафіксувала на камеру неймовірну димчасту пантеру, що йшла гірським покровом. Дику кішку помітили, коли вона рухалася територією громадського лісу у горах Нагаленд.
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Тварину побачили на висоті 3700 метрів – імовірно, однієї з найвищих зареєстрованих точок, де бачили пантер.
Димчасту пантеру спіймали на камеру / Фото WPSI
Що відомо про цих тваринДимчасті пантери населяють густі ліси підніжжя Гімалаїв у районі Південно-Східної Азії та Південного Китаю. Це – дикі кішки середнього розміру, які віднесені до категорії "Вразливий вид" у Червоній книзі. Зазвичай тварини пересуваються деревами – тому їх так важко побачити людям.
Дослідники Товариства захисту дикої природи Індії задокументували димчасту пантеру у лісі села Танамір на сході Нагаленду.
Команда розмістила у районі понад 50 фотопасток. Перша фотодокументація відбувалася у 2020 році, а друга – у вересні 2020.
Ми маємо докази щонайменше 2 дорослих особин і 2 дитинчат. Окремі особини були зроблені на камеру, розміщену над лінією дерев на висоті 3700 метрів біля вершини гори Сараматі. Іншу тварину зняли на висоті 3436 метрів,
– зазначила команда вчених у пресрелізі.
Усі дані, які зібрали науковці, допоможуть місцевій владі сформувати подальші варіанти збереження цих лісів та їхніх мешканців.