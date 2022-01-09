Група дослідників зафіксувала на камеру неймовірну димчасту пантеру, що йшла гірським покровом. Дику кішку помітили, коли вона рухалася територією громадського лісу у горах Нагаленд.

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Тварину побачили на висоті 3700 метрів – імовірно, однієї з найвищих зареєстрованих точок, де бачили пантер.

Димчасту пантеру спіймали на камеру / Фото WPSI

Що відомо про цих тварин Димчасті пантери населяють густі ліси підніжжя Гімалаїв у районі Південно-Східної Азії та Південного Китаю. Це – дикі кішки середнього розміру, які віднесені до категорії "Вразливий вид" у Червоній книзі. Зазвичай тварини пересуваються деревами – тому їх так важко побачити людям.

Дослідники Товариства захисту дикої природи Індії задокументували димчасту пантеру у лісі села Танамір на сході Нагаленду.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Команда розмістила у районі понад 50 фотопасток. Перша фотодокументація відбувалася у 2020 році, а друга – у вересні 2020.

Ми маємо докази щонайменше 2 дорослих особин і 2 дитинчат. Окремі особини були зроблені на камеру, розміщену над лінією дерев на висоті 3700 метрів біля вершини гори Сараматі. Іншу тварину зняли на висоті 3436 метрів,

– зазначила команда вчених у пресрелізі.

Усі дані, які зібрали науковці, допоможуть місцевій владі сформувати подальші варіанти збереження цих лісів та їхніх мешканців.