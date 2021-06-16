Как игрушка помогла котенку выжить: трогательная история спасения маленькой жизни

Кошечка Матильда родилась очень больной и слабой. Хотя ветеринары предлагали усыпить животное, нашелся человек, который подарил ей шанс на жизнь.

Котята родились с инфекцией верхних дыхательных путей. Пока братья и сестры маленькой кошечки выздоравливали, ей становилось все хуже. Болезнь стремительно развивалась.

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Котенок был наименьшим из всех и никак не мог выздороветь / Фото instagram / @Wrennrescues

К счастью, больному животному улыбнулась судьба. Его забрала женщина по имени Эшли Келли. Она назвала кошку Матильдой и решила приложить все усилия, чтобы звереныш выздоровел.

Такой Матильда была в начале лечения

Чтобы Матильда не грустила, ей подарили небольшую игрушку –фиолетовую овцу с именем Ламби Бинс. Котенок все время сжимал подарок своими лапками.

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Спасение кошечки длился несколько месяцев. Дома Эшли имела все необходимое для интенсивной терапии: инкубатор, кислородный концентратор, жидкость для инъекций и тому подобное. Малышу повезло, что Эшли забрала его к себе.

Котенка спасали почти 10 недель

Матильде очень долго не становилось лучше. Ветеринары даже предлагали усыпить животное. К инфекции добавились тяжелая пневмония и язвы на роговице глаз.

Лечение начали, когда Матильде было 9 дней. И только в 11 недель кошечка начала поправляться. Почти все время животное находилось в инкубаторе. Вместе с ней был плюшевый друг Ламби Бинс.

Хотя ветеринары говорили, что она не сможет видеть из-за язв, все прошло и зрение котенка сохранено.

Сейчас Матильда почти выздоровела

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Теперь Матильда бегает, играет со своими приемными братьями и сестрами и радуется жизни. И никогда не выпускает из поля зрения Ламби Бинса, свою любимую игрушку.