Хозяйка арендовала дроны, чтобы поздравить собаку с днем рождения: видео праздничного шоу

Для собак салюты опасны, ведь их пугают внезапные сильные вспышки и грохот. Именно поэтому хозяйка четырехлапого решила поздравить любимца, использовав шоу дронов.

Эти маленькие машины с включенными фонариками могут выложить в ночном небе любую надпись или картинку. Поэтому китаянка решила использовать их, чтобы поздравить собаку с 10 днем ​​рождения.

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Однако этот сюрприз обошелся женщине в 14 тысяч долларов за 30-минутное шоу. На эти деньги она могла бы оплатить несколько месяцев аренды квартиры в Пекине.

Дроны начертили в небе силуэт волшебного пуделя в праздничной шляпе. Со временем появились черты праздничного торта и иероглифы "520". Эта цифра на китайском звучит, так же как "я люблю тебя".

На празднование дня рождения Додоу собралось полгорода, ведь все хотели посмотреть эффектное шоу. Сам четырехлапый выглядел растерянным.

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Смотрите видео: как хозяйка поздравила собаку с днем ​​рождения

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