Хотела объятий и любви: волонтеры спасли собаку, которую бросили прежние владельцы

Волонтеры спасли собаку, которую предыдущие хозяева приковали цепью к стене и скрылись. Как она отреагировала на помощь волонтеров – читайте в материале.

Неизвестно когда и кто привел питбуля на задний двор дома, чей владелец был в отъезде. Когда собаку нашли, она была истощена и уставшая. Владелец здания сразу обратился в приют.

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Когда волонтерка Тиффани приехала на спасение, то увидела собаку, которая боялась и пряталась. Девушка начала осторожно подходить и мягко обращаться к четвероногому.



Привязанный питбуль / Фото Rebel Dogs Detroit

Тогда пес, которого назвали Бикер, начал энергично вилять хвостом, выпрашивая, чтобы его погладили. Как только спасительница отцепила цепь, Бикер лег на землю, подставляя живот. Кроме того, он облизывал Тиффани руки и стремился получить еще больше внимания.

Однако ошейник с цепью врезался псу глубоко в шею и девушка повезла собаку к врачу. В ветеринарной клинике была большая очередь, поэтому Бикер с Тиффани просидели в машине под дверью приемного отделения более 5 часов. Все это время девушка гладила, обнимала и успокаивала пса.



Тиффани и Бикер / Фото Rebel Dogs Detroit

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Собака стойко перенесла операцию и отправился на передержку. Теперь Бикер ждет новый дом и хозяев.