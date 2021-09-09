В холодной воде более 12 часов: как дельфины помогли спасателям найти в заливе парня

В заливе Трали спасли 24-летнего парня, который 12 часов находился в холодной воде. Это удалось благодаря стае дельфинов, плававших рядом.

Руайри МакСорли хотел проплыть более 8 километров от пляжа Каслгрегори к скале Маклагмор. Однако парню не хватило сил.

Важно Иммунитет и здоровье домашних любимцев: что нужно знать каждому владельцу

Береговая охрана нашла одежду пловца на пляже и начала спасательную операцию. Когда солнце стало заходить, экипаж забеспокоился, ведь в темноте поисковые работы труднее осуществлять.

Тогда их внимание привлекла стая дельфинов, которые помогли спасти Руайри. Около 20:30 спасатели нашли парня в сознании, однако с сильным переохлаждением.

"Я видел эти черные хвосты в воде и не знал, дельфины это или акулы. Я просто подумал, что было бы неплохо погуглить, прежде чем прыгать в воду. Но они не причинили мне никакого вреда. У меня не было с ними проблем. Они просто плавали вокруг. Думаю, они пытались мне помочь", — рассказал Руайри МакСорли.

Интересно Лисенок устроило "атаку" на фотографа: курьезное видео

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.