Ходят на массаж и развлекаются: как выглядит роскошная гостиница для кошек

Виктория Коркоран и Крейг Хейлс открыли хорошую гостиницу для животных. Она позволяет хозяевам оставить любимцев в безопасном месте, чтобы спокойно уехать на отдых или в командировку.

Liverpool's Pets Country Manor – это роскошная гостиница для животных, которую построили Виктория Коркоран и Крейг Хейлс.

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"Я просто обожаю животных и всегда знала, если буду открывать отель для кошек, то он будет 5-звездным", – сообщила Виктория.

Одновременно в гостинице может жить 100 кошек. У каждого любимца будет своя комната с мягкой кроваткой и множеством игрушек. По прибытии пушистым гостям подадут поздравительный куриный бульон, а также "катачино", то есть аналог капучино, и закуски под названием "кошачий тапас". Стоимость номера варьируется от 15,5 до 32 фунтов стерлингов в сутки – примерно от 550 до 1200 гривен.

Смотрите фото зоогостиницы из фейсбука:

Кроме того, животные несколько раз в день получают лакомство, ходят на массаж и развлекаются на пятиярусной стенке для скалолазания.

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"Мы предлагаем катачино, мяу-тени и вкусный заварной крем для кошек. Также у нас есть фонтанчики, ортопедические кровати и интерактивные игрушки. В нашем отеле кошки не просто спят и едят в ожидании хозяев, но и весело проводят время", – отметила Виктория Коркоран.