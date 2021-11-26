Liverpool's Pets Country Manor – це розкішний готель для тварин, який збудували Вікторія Коркоран і Крейг Хейлс.

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"Я просто обожнюю тварин і завжди знала, якщо відкриватиму готель для кішок, то він буде 5-зірковим", – повідомила Вікторія.

Одночасно у готелі може жити 100 котів. У кожного улюбленця буде своя кімната з м'яким ліжечком та безліччю іграшок. Після прибуття пухнастим гостям подадуть вітальний курячий бульйон, а також "капачино", тобто аналог капучино, та закуски під назвою "котячі тапас". Вартість номеру варіюється від 15,5 до 32 фунтів стерлінгів на добу – приблизно від 550 до 1200 гривень.

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Крім того, тварини кілька разів на день отримують ласощі, ходять на масаж і розважаються на п'ятиярусній стінці для скелелазіння.

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"Ми пропонуємо капачино, м'яу-тіні та смачний заварний крем для кішок. Також у нас є фонтанчики, ортопедичні ліжка та інтерактивні іграшки. У нашому готелі кішки не просто сплять та їдять в очікуванні господарів, а ще й весело проводять час", – зазначила Вікторія Коркоран.

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.