Хитрый четвероногий: собака придумала, как получать больше любви от прохожих

Собака придумала неожиданный метод, который помогает ей получать от людей еще больше любви. Что для этого делает – читайте в материале.

Во время пробежки Элисон увидела на тротуаре маленькую белую собаку. Она имела ошейник, однако ни поводка, ни хозяйки рядом не было. Девушка решила, что собака потерялась, ведь при этом животное очень жалобно на нее смотрело.

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Подойдя ближе, Элисон увидела большую табличку от хозяйки четвероногого, которая была прикреплена на пожарный гидрант. "Я Харпер. Я здесь живу. Я изображаю, что потерялась, чтобы вы остановились и почесали меня". Кроме того, был указан еще и акаунт Харпер в инстаграм.



Табличка Харпер / Фото Alyson Aguerrebere

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®

Известно, что когда-то собака была беспризорной, однако уже более 3 лет имеет семью. Хотя новые хозяева постоянно окружали ее любовь, однако Харпер становится невероятно счастливой, когда ей уделяют внимание чужие люди. Она постоянно рвется на улицу, чтобы со всеми знакомиться.

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Хозяйке пришлось отпускать собаку на самостоятельные прогулки, однако она решила повесить знак, чтобы Харпер никто не забрал. Собака за день успевает остановить несколько прохожих, а школьники даже регулярно заходят, чтобы поиграть с Харпер.

Смотрите фото с инстаграм Харпер: