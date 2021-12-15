В Харькове помогли котенку, который целый день провел на рельсах метро: видео спасения

Харьковские волонтеры развернули спасательную операцию, чтобы вытащить котенка, который почти целый день бегал по рельсам местного метро. Четырехлапый остался невредимым и теперь ищет себе дом.

Котика заметили на станции метро "Армейская" еще в 7 часов утра. Но достать животное удалось только вечером. По подсчетам организации "Порятунок тварин Харків", котенок провел на рельсах около 15 часов.

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Спасение затянулось из-за того, что несмотря на уговоры волонтеров, в метрополитене не могли снять напряжение с рельсов. Активисты не нашли другого выхода, как подать в полицию заявление о жестоком обращении с животными.

В подземке один из полицейских предложил смастерить спасательный инструмент и соединить сачок со шваброй. В сачок насыпали влажного корма и опустили вниз к котенку.

Приманка сработала. Услышав запах еды, животное залезло в сачок, после чего его успешно достали. Котенка осмотрели, и не нашли никаких повреждений.

Спасение котенка в харьковском метро: смотрите видео



Шалунишкой оказалась девочка в возрасте от 3 до 4 месяцев. Ее назвали Тиной. Сейчас о ней заботятся волонтеры, и уже ищут для кошечки новый дом. Желающие приютить и стать для нее семьей могут звонить по телефону 095 478 88 78.

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