В Харькове помогли котенку, который целый день провел на рельсах метро: видео спасения

15 декабря 2021 , 20:58
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Newsroom

Харьковские волонтеры развернули спасательную операцию, чтобы вытащить котенка, который почти целый день бегал по рельсам местного метро. Четырехлапый остался невредимым и теперь ищет себе дом.

Котика заметили на станции метро "Армейская" еще в 7 часов утра. Но достать животное удалось только вечером. По подсчетам организации "Порятунок тварин Харків", котенок провел на рельсах около 15 часов. 

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Спасение затянулось из-за того, что несмотря на уговоры волонтеров, в метрополитене не могли снять напряжение с рельсов. Активисты не нашли другого выхода, как подать в полицию заявление о жестоком обращении с животными.

В подземке один из полицейских предложил смастерить спасательный инструмент и соединить сачок со шваброй. В сачок насыпали влажного корма и опустили вниз к котенку. 

Приманка сработала. Услышав запах еды, животное залезло в сачок, после чего его успешно достали. Котенка осмотрели, и не нашли никаких повреждений. 

Спасение котенка в харьковском метро: смотрите видео


Шалунишкой оказалась девочка в возрасте от 3 до 4 месяцев. Ее назвали Тиной. Сейчас о ней заботятся волонтеры, и уже ищут для кошечки новый дом. Желающие приютить и стать для нее семьей могут звонить по телефону 095 478 88 78. 

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, он нуждается в сбалансированном питании. Именно такими являются корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже самого требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

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Автор: Софія Гусєва